Addio ad Alessandro Scelfo, storico imprenditore delle autolinee siciliane

È morto a 93 anni Alessandro Scelfo, storico imprenditore nel settore dei trasporti e figura chiave nello sviluppo delle autolinee in Sicilia. Nato nel 1933, iniziò giovanissimo a lavorare nell’azienda di famiglia, la SAIS (Servizi automobilistici ingegnere Scelfo), contribuendo nel tempo a trasformarla nel principale gruppo privato di autolinee dell’isola.
La famiglia Scelfo ha dato vita negli anni a un articolato gruppo di aziende. Alessandro Scelfo fu nominato Cavaliere del Lavoro nel 1999.
I funerali si terranno sabato al Duomo di Enna, sua città natale.