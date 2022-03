Ad Agira presto un ospedale di comunità

“L’ospedale di comunità è per Agira un’opportunità senza eguali, la nostra città potrà garantire servizi sanitari essenziali al territorio e divenire punto di riferimento per i Comuni limitrofi”.

Sono le parole del sindaco di Agira Maria Greco all’indomani del via libera al piano sanità dalla VI commissione salute dell’Ars, che ha approvato un atto di indirizzo in ordine alla definizione del piano operativo regionale relativo agli interventi di parte sanitaria del Pnrr, prevedendo, tra gli interventi indicati, l’istituzione di un ospedale di comunità proprio ad Agira.

La richiesta della realizzazione della struttura sanitaria era stata avanzata ufficialmente a febbraio alla Regione dal consiglio comunale presieduto da Maria Elena Lupo che, riunitosi in seduta urgente e straordinaria, aveva sposato la proposta del sindaco Maria Greco che aggiunge: “Oltre all’importanza che un ospedale di comunità può rivestire in favore e a tutela della salute dei cittadini del territorio, non v’è dubbio sul fatto che la realizzazione di questo importante presidio darà linfa economica alla nostra città rivestendo un ruolo strategico nello sviluppo del territorio”.

Gli ospedali di comunità sono strutture sanitarie di ricovero di cure intermedie, destinate a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Contribuiscono a fornire cure più appropriate riducendo, ad esempio, gli accessi impropri al pronto soccorso o ad altri servizi sanitari. L’ospedale di comunità consente anche di facilitare il trasferimento dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.