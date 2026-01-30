Acquedotto Ancipa, lavori dal 3 febbraio: sospensioni idriche in diversi Comuni ennesi

ACQUAENNA S.c.p.A. informa che Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa a partire dalle ore 7:00 di martedì 3 febbraio 2026, al fine di eseguire diversi interventi di manutenzione.
A causa di tali lavori, nei Comuni serviti dall’acquedotto si verificheranno sospensioni e disservizi nell’erogazione idrica secondo il seguente calendario.
Enna: sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 7:00 del 3 febbraio fino alle ore 18:00 del 4 febbraio 2026.
Gagliano Castelferrato: sospensione dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 22:00 del 4 febbraio 2026.
Agira: sospensione dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 22:00 del 4 febbraio 2026.
Piazza Armerina: sospensione dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 8:00 del 5 febbraio 2026.
Aidone e Valguarnera Caropepe: disservizi nell’erogazione idrica dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 8:00 del 5 febbraio 2026.
Barrafranca: sospensione dell’erogazione idrica nell’abitato servito dal serbatoio Amandes dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 19:00 del 5 febbraio 2026.
Nicosia e Sperlinga: disservizi nell’erogazione idrica dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 19:00 del 4 febbraio 2026.
ASI Dittaino: sospensione dell’erogazione idrica nelle utenze dell’area industriale dalle ore 7:00 del 3 febbraio alle ore 16:00 del 4 febbraio 2026.
Le tempistiche indicate sono da intendersi salvo eventuali ulteriori imprevisti, che saranno tempestivamente comunicati da ACQUAENNA S.c.p.A..