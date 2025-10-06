Acquedotto Ancipa Basso fermo per lavori: disagi idrici 8–10 ottobre ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera

ACQUAENNA SCPA informa che, la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Basso”, al fine di eseguire i lavori di collegamenti del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da Cannavò, in territorio del Comune di Enna.
Per tale ragione si rende noto che, a partire dalle ore 8,00 del 08/10/2025 e per le successive 48 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica nell’abitato dei comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.
“Tutto quanto sopra – spiega ACQUAENNA – salvo eventuali ulteriori imprevisti anche legati al rispetto delle tempistiche di ripristino dell’erogazione ai serbatoi cittadini da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati”.