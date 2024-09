PUBBLICITÀ

AcquaEnna, in riferimento agli interventi con autobotte, precisa che il caricamento delle stesse, presso gli impianti afferenti ai sistemi idrici del territorio provinciale, riguarda esclusivamente l’approvvigionamento delle utenze definite “sensibili”, quali carcere, ospedale, rsa, scuole, ecc… per le quali il gestore deve provvedere secondo le indicazioni fornite dalla cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia.

