Acquaenna: orari di apertura degli uffici durante le festività natalizie

Acquaenna comunica il calendario per l’accesso agli uffici in concomitanza con le festività natalizie e il capodanno, come di seguito specificato.

Martedì 24 dicembre gli uffici saranno aperti dalle 08:05 alle 13.20 e rimarranno chiusi nel pomeriggio.

Nelle giornate del 25 e 26 dicembre gli uffici resteranno chiusi per poi riaprire regolarmente al pubblico venerdì 27 dicembre.

Martedì 31 dicembre gli uffici saranno aperti dalle 08:05 alle 13.20 e rimarranno chiusi nel pomeriggio.

Nelle giornate dell’1 e 6 gennaio gli uffici resteranno chiusi per poi riaprire regolarmente al pubblico giovedì 2 gennaio e martedì 7 gennaio.