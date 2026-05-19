AcquaEnna, il Coordinamento Civico: “No all’immobilismo fino alla scadenza del contratto”

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Il Coordinamento Civico per Enna, che sostiene la candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta, ritorna a porre al centro del dibattito il tema dell’acqua e ribadisce la propria contrarietà alle tesi secondo cui non sarebbe possibile intervenire sul contratto con Acqua Enna fino alla sua naturale scadenza.

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“È una posizione che non possiamo accettare – comunica il Coordinamento –. Accettare l’immobilismo fino al termine della concessione rappresenterebbe l’ennesima rinuncia, da parte di chi si candida alla guida della città, alla tutela attiva dei diritti della comunità”.

Per il Coordinamento Civico, è necessario evitare quelle adesione “innaturale” tra politica e gestione idrica e intervenire con una proposta concreta per contenere le tariffe, salvaguardando allo stesso tempo gli investimenti e cercando “il necessario equilibrio tra diritti dei cittadini e le esigenze di gestione del servizio”.

Nello specifico, il Coordinamento Civico per Enna propone l’introduzione di un sistema di premialità per le Assemblee Territoriali Idriche, le AA.TT.II., che “assicurano determinati livelli di investimento, trasformando l’onere degli investimenti in un ‘premio’ a vantaggio delle tariffe”.

Il Coordinamento annuncia inoltre l’intenzione di sollecitare il legislatore regionale nel caso in cui ricevesse il mandato per guidare la città: “Se riceveremo il mandato per guidare la città, solleciteremo immediatamente il legislatore regionale, seguendo l’esempio di quanto già fatto per le AA.TT.II. di Caltanissetta e Agrigento. Quelle realtà hanno beneficiato di risorse economiche mirate a coprire i disequilibri finanziari dei rispettivi sistemi d’ambito; ciò ha permesso, a differenza di quanto accaduto a Enna, di non scaricare sulla tariffa dei cittadini le partite pregresse, per le quali la nostra comunità ha già pagato somme ingenti”.