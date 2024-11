AcquaEnna: “Dal 15 novembre l’acqua dell’Ancipa riservata ai Comuni senza fonti alternative”

PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che a seguito di quanto deciso dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia, in base allo stato di criticità dell’invaso Ancipa, dal prossimo 15 novembre i prelievi provenienti da detto invaso saranno riservati ai Comuni che attualmente non godono di nessuna fonte propria alternativa, ovvero Troina, Cerami, Gagliano, Nicosia e Sperlinga, per un periodo stimato fino a fine gennaio 2025.

Nei restanti comuni serviti dal sistema Ancipa, prosegue AcquaEnna, si farà fronte a tale ulteriore restrizione con l’ausilio di fonti proprie. In particolare, per quanto riguarda i Comuni di Enna e Calascibetta, unici due attualmente dipendenti dal sistema Ancipa oltre ai cinque sopra citati, si potrà sopperire grazie agli interventi di mitigazione della crisi idrica proposti e messi in atto

dal gestore, in accordo con l’ATI di Enna e approvati dalla Cabina di regia, evitando così modifiche peggiorative all’attuale turnazione dell’erogazione idrica.