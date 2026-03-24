Acqua torbida e tubazioni ostruite: nuove denunce dal Comitato Senz’Acqua Enna

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Nuove segnalazioni sono state pubblicate negli ultimi giorni dal gruppo Facebook Comitato Senz’Acqua Enna, che raccoglie i disagi di alcuni cittadini alle prese con problemi legati all’erogazione idrica in diverse zone della città.

Sono state diffuse immagini provenienti da alcuni serbatoi domestici e da abitazioni, dove vengono segnalati casi di acqua torbida. Tra i casi riportati dal gruppo, anche quello di un cittadino che, nei giorni scorsi, avrebbe lamentato l’assenza di acqua per quattro giorni, accorgendosi poi, secondo quanto riferito, della presenza di un’ostruzione all’interno di una tubazione.

Il Comitato Senz’Acqua Enna parla di una situazione che confermerebbe i disagi già denunciati da tempo e chiede interventi e controlli, puntando il dito contro i continui disservizi segnalati dai cittadini.

Le immagini diffuse dal gruppo mostrano in particolare filtri deteriorati nel giro di poche settimane, materiali depositati nelle condotte e acqua torbida in alcuni serbatoi domestici.

Elementi che riaccendono l’attenzione sul tema della qualità dell’acqua e della regolarità del servizio idrico in città.