Acqua, stop all’Ancipa per lavori urgenti: disservizi in diversi Comuni dell’Ennese dal 23 settembre

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Interruzione nell’erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Enna. Siciliacque, con una nota del 18 settembre, ha comunicato che dalle 6 di martedì 23 settembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di diversi interventi urgenti di manutenzione.

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A darne comunicazione è AcquaEnna, che ha indicato le tempistiche previste per la ripresa del servizio nei territori interessati.

A Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio e nelle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina, l’erogazione sarà sospesa dalle 6 del 23 settembre fino alle 18 del 25 settembre. Nello stesso arco temporale sono previsti disservizi a Calascibetta.

A Gagliano Castelferrato l’erogazione sarà sospesa fino alle 13 del 25 settembre, mentre ad Agira, sempre fino alle 13 del 25 settembre, lo stop riguarderà le utenze servite dal serbatoio Castello.

A Piazza Armerina i disservizi potrebbero protrarsi fino alle 20 del 26 settembre. Stessa tempistica per Aidone e Valguarnera.

Nell’area industriale di Dittaino l’erogazione sarà sospesa fino alle 15 del 25 settembre. A Barrafranca, invece, lo stop interesserà le utenze servite dal serbatoio Amandes fino alle 16 del 26 settembre.

A Pietraperzia, infine, potrebbero verificarsi disservizi fino alle 14 del 26 settembre.

AcquaEnna precisa che le tempistiche indicate restano subordinate a eventuali imprevisti, che saranno comunicati successivamente.