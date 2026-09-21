Acqua, stop all’Ancipa per lavori urgenti: disservizi in diversi Comuni dell’Ennese dal 23 settembre

rubinetto
rubinetto
PUBBLICITÀ    

Interruzione nell’erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Enna. Siciliacque, con una nota del 18 settembre, ha comunicato che dalle 6 di martedì 23 settembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di diversi interventi urgenti di manutenzione.

PUBBLICITÀ  

A darne comunicazione è AcquaEnna, che ha indicato le tempistiche previste per la ripresa del servizio nei territori interessati.

A Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio e nelle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina, l’erogazione sarà sospesa dalle 6 del 23 settembre fino alle 18 del 25 settembre. Nello stesso arco temporale sono previsti disservizi a Calascibetta.

A Gagliano Castelferrato l’erogazione sarà sospesa fino alle 13 del 25 settembre, mentre ad Agira, sempre fino alle 13 del 25 settembre, lo stop riguarderà le utenze servite dal serbatoio Castello.

A Piazza Armerina i disservizi potrebbero protrarsi fino alle 20 del 26 settembre. Stessa tempistica per Aidone e Valguarnera.

Nell’area industriale di Dittaino l’erogazione sarà sospesa fino alle 15 del 25 settembre. A Barrafranca, invece, lo stop interesserà le utenze servite dal serbatoio Amandes fino alle 16 del 26 settembre.

A Pietraperzia, infine, potrebbero verificarsi disservizi fino alle 14 del 26 settembre.

AcquaEnna precisa che le tempistiche indicate restano subordinate a eventuali imprevisti, che saranno comunicati successivamente.