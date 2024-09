Acqua ogni 6 giorni anche a Enna Bassa: il Comitato Senz’Acqua Enna vuole chiarimenti

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna, prossimo alla costituzione, interviene sulla recente comunicazione di AcquaEnna riguardante la nuova turnazione idrica che prevede l’erogazione dell’acqua ogni sei giorni anche per l’abitato di Enna bassa, allineandosi così a Enna Alta.

“Sabato – comunica il Comitato – ci è stato spiegato che le maglie in cui siamo suddivisi sono molte di più a Enna alta e di conseguenza bisogna erogare più acqua, quindi necessitavano dei giorni in più di razionamento. A gran voce abbiamo chiesto di ritornare quantomeno ai quattro giorni e soprattutto di ritornare all’erogazione diurna. Ci è stato detto chiaramente no”.

Il Comitato prosegue ponendo dubbi sulla repentina decisione: “Se sabato ci dicono chiaramente che Enna bassa e Pergusa possono avere più acqua in quanto ci sono meno maglie, come mai lunedì si comunica il razionamento a sei giorni anche per Enna bassa? Cosa è successo tra sabato e domenica? Chiederemo spiegazioni ufficiali”.