Acqua, interruzione dell’erogazione in diversi Comuni dell’Ennese dal 12 novembre: ecco dove e quando
Disservizi e sospensioni dell’erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Enna a partire da giovedì 12 novembre 2026, a causa di interventi programmati da Siciliacque sugli acquedotti Ancipa basso e Blufi.
Secondo quanto comunicato dalla società, dalle ore 6 del 12 novembre sarà interrotto l’esercizio dei due acquedotti per consentire i collegamenti idraulici dei nuovi tratti di condotta realizzati in contrada Santa Caterina, nel territorio di Enna, e in contrada Baiatiche, nel territorio di Barrafranca.
Contemporaneamente saranno effettuati interventi di manutenzione in contrada Lavandaio, ad Agira, in contrada Canalotto, a Leonforte, e in contrada Ficodindia, a Pietraperzia.
Di seguito il calendario delle sospensioni e dei disservizi comunicati per i territori interessati:
- Enna: sospensione dell’erogazione idrica a Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio e nelle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina, dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 20 del 14 novembre.
- Calascibetta: disservizi nell’erogazione idrica dalle ore 6 alle ore 20 del 12 novembre.
- Gagliano Castelferrato: sospensione dell’erogazione dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 6 del 14 novembre.
- Agira: sospensione dell’erogazione per le utenze servite dal serbatoio Castello, dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 6 del 14 novembre.
- Piazza Armerina: disservizi nell’erogazione dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 22 del 15 novembre.
- Aidone e Valguarnera: disservizi nell’erogazione dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 22 del 15 novembre.
- Barrafranca: sospensione dell’erogazione per le utenze servite dal serbatoio Amandes, dalle ore 6 del 12 novembre alle ore 7 del 16 novembre.
Per l’area industriale di Dittaino è inoltre indicata una sospensione dell’erogazione dalle ore 06:00 del 12 novembre fino alle ore 7 del 14 novembre.
Le tempistiche comunicate potranno subire variazioni in caso di ulteriori imprevisti, che saranno oggetto di successive comunicazioni.