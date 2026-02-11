ACI Enna, Autodromo di Pergusa: “Occasione mancata per il territorio”

PUBBLICITÀ

L’Automobile Club Enna, attraverso il suo presidente Alessandro Battaglia, esprime “profondo rammarico per la decisione del Consiglio comunale di Enna di respingere la proposta di revoca dello stato di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e per le dichiarazioni non veritiere, che con la presente intende smentire, riportate su ACI da alcuni consiglieri in aula al fine di giustificare le proprie scelte politiche”.

“La procedura di revoca, mediante adozione di un nuovo Statuto – spiega Battaglia – prevedeva un passaggio coordinato tra i soci pubblici dell’Ente. L’ACI e il Libero Consorzio Comunale di Enna avevano già deliberato formalmente in favore della revoca della liquidazione, manifestando una chiara volontà istituzionale di salvaguardare l’autodromo e di riattivarne le prospettive di gestione. Il voto del Consiglio comunale di ieri, senza giustificazione alcuna, interrompe pertanto un percorso condiviso e lascia irrisolta una questione strategica per la città e per l’intera provincia”.

Nel documento si sottolinea che “l’Autodromo di Pergusa non è soltanto un impianto sportivo: è un presidio di sicurezza stradale, un attrattore turistico ed economico e un elemento identitario del territorio ennese. La sua definitiva dismissione determinerebbe conseguenze rilevanti sul piano economico e di immagine per la comunità locale”.

Battaglia afferma inoltre che “la tutela dell’impianto non possa essere ricondotta a dinamiche di schieramento o a valutazioni esclusivamente procedurali. Occorre invece una scelta politica chiara e responsabile, capace di guardare all’interesse generale e alle opportunità di sviluppo del territorio”.

Sulle dichiarazioni fatte sul proprio conto, Battaglia intende smentire con forza quanto affermato: “l’ACI ha provveduto a onorare le proprie quote, sia per la contribuzione corrente che per il piano di rientro. Senza entrare nel merito di talune scelte operate, e non condivise, si riserva tutelare il proprio ruolo di socio e la propria immagine nelle modalità che riterrà più opportune”.

Infine, l’ACI Enna “conferma la propria disponibilità a contribuire, insieme agli altri enti alla definizione di una soluzione giuridicamente sostenibile che consenta la prosecuzione delle attività motoristiche, sportive e formative presso l’Autodromo di Pergusa, evitando la perdita di un patrimonio costruito in oltre cinquant’anni di storia e auspica che si possa aprire un confronto costruttivo orientato alla tutela del patrimonio sportivo e alla continuità delle attività motoristiche, nella consapevolezza che l’autodromo rappresenta un bene di interesse pubblico e un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio”.