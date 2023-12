Accorpamento scolastico a Enna, Greco (Pd): “Accolte alcune delle nostre proposte”

PUBBLICITÀ

“Con consapevolezza lo dissi in Consiglio Comunale: la sfida non era facile, ma ce l’avremmo messa tutta per salvare il salvabile. Adesso che il piano è stato approvato posso ufficialmente affermare che, anche grazie al documento approvato dal Consiglio Comunale di Enna, abbiamo salvato il Lincoln da un’ipotesi scellerata di smembramento e penso che questo sia un grande successo per tutta la nostra comunità”. A dichiararlo il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

“Non posso invece ritenermi soddisfatto – prosegue Greco – per il fatto che il Farinato sia stato accorpato col Colajanni. Sapevo che salvare l’autonomia di queste due scuole sarebbe stato difficile ma ci abbiamo comunque provato fino all’ultimo. Purtroppo lottare da soli contro le scelte politiche di un Governo tanto miope non è facile”.

“Grazie – conclude – a tutte e tutti i docenti, le studentesse e gli studenti e le lavoratrici e i lavoratori del mondo della scuola che ci sono stati affianco in questa battaglia. Un ultimo grazie alla Federazione PD di Enna, alla Segreteria Rapè, agli Onorevoli Venezia e Marino e a tutti coloro che, con un grande lavoro di squadra, hanno mosso mari e monti per difendere le scuole della nostra città”.