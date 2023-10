Accorpamento istituti scolastici, Greco (Pd): “Enna sarà ancora più povera”

PUBBLICITÀ

“Con molta probabilità dal prossimo anno il Liceo Scientifico Farinato verrà accorpato col Colajanni mentre il Federico II verrà accorpato col professionale di Barrafranca”. Lo dichiara, attraverso una nota stampa, il consigliere comunale ennese Marco Greco.

“È l’ennesimo impoverimento che subisce la nostra città, questa volta per scelta del Governo – spiega il conigliere del Partito Democratico -. Le rimostranze delle parti sociali, che anche il sottoscritto ha in due diverse occasioni rappresentato direttamente al Ministro Valditara, sono rimaste inascoltate”.

“Quando due anni fa i giovani ennesi cominciavamo a protestare contro questo disegno di impoverimento del nostro territorio nel silenzio di larga parte della politica ennese – prosegue Greco – quasi nessuno si è schierato a nostro sostegno. Ora che quello che temevamo si sta verificando, mi piacerebbe sapere dagli esponenti locali dei partiti che sostengono il Governo Meloni – conclude – come si possa giustificare un sistema di accorpamento degli istituti che, dati alla mano, va a penalizzare il sud, e in particolar modo le zone dell’entroterra come Enna”.