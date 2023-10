Accordo Stato-Regione, Sunseri (M5S): “Governo come al solito bypassa il Parlamento”

PUBBLICITÀ

“Abbiamo appreso dell’accordo Stato Regione da un post facebook prima e dalla stampa poi, senza che l’Ars ne fosse preventivamente informata. Come al solito questo governo, anche su tematiche importanti, bypassa il Parlamento. Tra l’altro non sembra che quanto anticipato trionfalisticamente sulla stampa dall’assessore Falcone corrisponda alle cifre contenute nei documenti ufficiali, mi riferisco ad esempio alle cifre relative alla compartecipazione alla spesa sanitaria. Tutto ciò non è accettabile, pertanto chiedo che, al più presto, ci sia in aula un momento di confronto sul tema tra governo e Parlamento”. Lo ha affermato oggi in aula il deputato M5S, presidente della commissione Ue dell’Ars, Luigi Sunseri.

