Accordo Stato-Regione, Barbagallo (Pd): “Non ci fidiamo, vogliamo leggere le carte”

“Tutto bello, tutto perfetto. La Regione siciliana torna ad assumere e adesso sì, che si potranno sbloccare tutte le pratiche finora rimaste nei cassetti. Questo secondo la solita politica dell’annuncio proveniente da palazzo d’Orleans. E però c’è un ‘ma’ enorme, grande quanto il Ponte sullo Stretto. Non ci fidiamo di quanto detto (correggo: annunciato) dal presidente Schifani. Vogliamo leggere le carte, analizzare i documenti, comprendere fino in fondo i dati. E questo, purtroppo, non è ancora avvenuto nei luoghi deputati, prima fra tutti l’Assemblea regionale siciliana dove Schifani si fa vedere il meno possibile”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

