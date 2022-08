Accordo Renzi-Calenda, Alloro: “Terzo polo punto di approdo per chi crede nell’agenda Draghi”

“La notizia dell’accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è di quelle che aspettavamo tutti da tempo, perché rappresenta un’alternativa vera da poter offrire al Paese ed a tutti quelli che non si sentono rappresentati da una destra sempre più sovranista ed oscurantista e da un centrosinistra allo sbando e privo di una vera proposta politica”. Lo dichiara il coordinatore di Italia Viva della provincia di Enna Francesco Alloro.

PUBBLICITÀ

“Il terzo polo invece – prosegue Alloro – rappresenta un punto di approdo per chi crede nell’agenda Draghi, per chi è riformista nei metodi e nelle idee e per chi pensa che pragmatismo e competenza siano caratteristiche essenziali per chi si candida a governare il Paese. Anche ad Enna nelle prossime settimane lavoreremo intensamente affinché tutti i riformisti possano stare sotto lo stesso tetto e ingaggiare una battaglia elettorale che parta innanzitutto dai temi, mettendo in campo personalità competenti e di qualità”.

“Panoramica, Nord-Sud, stazione Ferroviaria e Policlinico ad Enna – conclude il coordinatore di Italia Viva – saranno le parole d’ordine della nostra campagna elettorale, per declinare a livello territoriale l’agenda Draghi e offrire una prospettiva di sviluppo vera al nostro territorio”.