Accordo Cosedil-Filca Cisl: nessuna discriminazione, solo una limitazione di efficacia territoriale

PUBBLICITÀ

La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, ha emesso un decreto nel procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso da Fillea CGIL (Catania, Enna, Siracusa) con intervento ad adiuvandum di Feneal UIL Sicilia Centrale e Sicilia Ionica contro Cosedil S.p.A.

PUBBLICITÀ

Le organizzazioni ricorrenti avevano lamentato “il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla Cosedil S.p.A.” in relazione all’accordo aziendale del 24 febbraio 2025, sostenendo che la società avrebbe “violato i diritti di informazione, consultazione e trattativa della Fillea Cgil”, applicando l’intesa “ad un soggetto carente di rappresentatività” e comunicandola “in modo tardivo e reticente”.

PUBBLICITÀ

L’accordo aziendale oggetto del ricorso era stato sottoscritto da Cosedil S.p.A. con la sigla sindacale Filca Cisl, rappresentata nella RSU della sede di Santa Venerina (CT). La società, costituitasi in giudizio, aveva respinto ogni addebito, sostenendo di aver “avviato regolarmente le trattative nel giugno 2024 con tutte le organizzazioni sindacali di categoria” e che la successiva interruzione fosse dipesa “dal ritiro della Fillea Cgil dalle trattative”, escludendo qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo delle prerogative sindacali.

Nel provvedimento si precisa che “non vi è stata una deliberata e abusiva esclusione dalle trattative a danno della Fillea Cgil” e che “non sussiste in capo al datore di lavoro un obbligo generalizzato di coinvolgimento di tutte le sigle sindacali”.

La giudice ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla rappresentatività della RSU Filca Cisl firmataria dell’accordo: “la RSU stipulante l’accordo del 24 febbraio 2025 non è espressione dell’intera compagine lavorativa aziendale […] bensì solo dell’unità produttiva di Santa Venerina”. Per questo la condotta “appare lesiva delle prerogative dell’organizzazione ricorrente”, poiché “la stipula di un accordo con efficacia aziendale erga omnes crea una ingiustificata alterazione”.

La vicenda ha avuto rilievo anche nel territorio ennese, dove operano diversi cantieri della società e dove la Fillea CGIL di Enna è tra le strutture promotrici del ricorso.

Di conseguenza è stato ordinato “di sospendere l’applicazione generalizzata dell’accordo a tutto il personale”, precisando che “la relativa efficacia deve essere limitata ai lavoratori dell’unità produttiva di Santa Venerina” e che l’intesa “potrà applicarsi, quale intesa di diritto comune”, ad altri lavoratori che la accettino. È stata disposta anche “l’affissione del provvedimento nelle bacheche aziendali”.

Dopo il deposito, Fillea CGIL e Feneal UIL definiscono la decisione “sentenza storica” e “un precedente importante”, sostenendo che l’accordo introducesse deroghe peggiorative rispetto al CCNL.

Cosedil, con documento firmato dall’Avv. Marco Neri (Direttore Risorse Umane), afferma che la giudice “ha stabilito che Cosedil non ha posto in essere nessuna discriminazione e/o esclusione […] nessuna imposizione di condizioni economiche e normative peggiorative”, e che “non è stata accertata nessuna censura sulla legittimità e validità dell’Accordo, ma è stata evidenziata una mera limitazione formale della sua efficacia”. La società aggiunge che “è stata esclusa qualsiasi condotta di esclusione o preclusione indebita” e segnala l’udienza del 31 ottobre per un procedimento analogo su PA 27/22 scarl.