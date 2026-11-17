Accordo aziendale PA 27/22, respinto il ricorso della Fillea Cgil: Filca Cisl considera chiusa la vicenda

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La Filca Cisl interviene sull’esito del procedimento giudiziario relativo al ricorso per condotta antisindacale promosso dalla Fillea Cgil contro la società PA 27/22 Scarl, al quale era intervenuta anche la Feneal Uil: «Accogliamo positivamente la notizia che il Tribunale di Catania ha rigettato integralmente il ricorso per condotta antisindacale promosso da FILLEA CGIL contro la società PA 27/22 Scarl, al quale era intervenuta anche la FENEAL UIL».

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La Filca Cisl richiama quindi le motivazioni del provvedimento, soffermandosi sulle trattative sindacali e sull’accordo aziendale sottoscritto con la sola Filca Cisl: «Il Giudice ha infatti riconosciuto che la consortile PA 27/22 non ha escluso le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle trattative, la cui interruzione è derivata dalle divergenze emerse nel confronto, e che la successiva sottoscrizione dell’accordo con la sola FILCA CISL non costituisce condotta antisindacale, non essendovi alcun obbligo di raggiungere un’intesa con tutte le sigle».

A rendere nota la posizione è l’esecutivo della Filca Cisl, che ribadisce la correttezza del proprio operato e richiama anche la richiesta di sospensione o invalidazione dell’accordo aziendale del 26 giugno 2025: «Fin da subito avevamo dato indicazioni ben precise sulla correttezza della nostra condotta rispetto alla vicenda e ci appaga che sia stata anche respinta la richiesta, prodotta dai ricorrenti, di invalidare o sospendere l’accordo aziendale del 26 giugno 2025, valorizzando anche l’approvazione espressa dai lavoratori».

L’organizzazione sindacale torna inoltre sulle polemiche che hanno accompagnato la vicenda, con particolare riferimento alle critiche ricevute attraverso la stampa e i social network: «Il decreto pone fine a tutte le polemiche che strumentalmente abbiamo subito, con attacchi a mezzo stampa e con vari post sui canali social, che ci definivano un sindacato senza creatività, e chiarisce inequivocabilmente la non complicità della Filca CISL nei confronti della società».

Nella parte conclusiva della dichiarazione, la Filca Cisl esprime la volontà di considerare conclusa la vicenda e auspica un percorso unitario tra le organizzazioni sindacali in occasione del prossimo rinnovo dell’accordo aziendale: «Riteniamo chiusa una vicenda che per noi non lascia strascichi ma buoni propositi per un rinnovo contrattuale aziendale che veda tutte le sigle sindacali partecipi e sottoscrittori che consenta un risultato migliore per tutti i lavoratori dipendenti della Consortile».