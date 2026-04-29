Accessibile, integrato, orientato al cittadino: l’ASP di Enna debutta con il nuovo sito web

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Nel solco della transizione digitale che sta ridisegnando il volto della pubblica amministrazione italiana, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha messo online il proprio nuovo sito istituzionale, raggiungibile all’indirizzo www.aspenna.it.

Non si tratta di un semplice aggiornamento grafico, né di un restyling di facciata: il nuovo portale nasce con una vocazione precisa e ambiziosa, quella di diventare un vero e proprio punto di accesso ai servizi sanitari del territorio, un luogo digitale pensato prima di tutto per il cittadino.

Il progetto si inserisce in un quadro di riferimento nazionale ben definito. Il nuovo sito è stato sviluppato seguendo fedelmente le linee guida di Designers Italia, il progetto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che fornisce modelli standard per i siti della pubblica amministrazione, e rispetta integralmente i requisiti stabiliti dall’AGID — l’Agenzia per l’Italia Digitale — in materia di accessibilità, affidabilità, semplicità d’uso e coerenza dell’interfaccia.

Un insieme di standard che, nella pratica, si traduce in un’esperienza utente più chiara, più fluida e più equa. Il cittadino che accede ai portali della pubblica amministrazione si troverà davanti ad architetture di navigazione simili che guidano l’utente ad orientarsi facilmente evitando lo smarrimento tra pagine e link vari.

La realizzazione del nuovo portale, promossa con determinazione dal Direttore Generale Mario Zappia e dal Direttore Amministrativo Maria Sigona, è stata affidata, seguendo tutte le procedure di legge, alla società K2 innovazione s.r.l., partner tecnologico che non si è limitata alla messa online della piattaforma ma che, da realtà del territorio, ha creduto fortemente nel progetto e continuerà ad affiancare l’azienda sanitaria sia nella fase di avviamento che a regime definitivo raggiunto.

Ciò che rende il portale dell’ASP di Enna rilevante nel panorama nazionale è la sua capacità di integrare in un’unica piattaforma l’intero ecosistema dei servizi digitali istituzionali: PagoPA per i pagamenti elettronici, l’App IO come canale diretto con la pubblica amministrazione, e l’accesso tramite SPID e CIE per l’identificazione digitale del cittadino. In Italia, al momento, sono poche le Aziende Sanitarie Provinciali ad aver raggiunto questo livello di integrazione, il che rende l’iniziativa ennese un caso di eccellenza degno di attenzione.

Alla base di questa operazione vi è, però, prima ancora che una scelta tecnologica, un’inversione di paradigma culturale. Il nuovo sito non intende essere il classico contenitore istituzionale, denso di adempimenti formali e informazioni ridondanti destinate più a soddisfare obblighi normativi che a rispondere ai bisogni reali degli utenti. L’orientamento dichiarato è opposto: il portale deve essere costruito attorno a ciò che al cittadino serve, mettendo in primo piano i servizi fruibili e lasciando in secondo piano — senza per questo trascurarli — gli obblighi di pubblicazione previsti per legge. È una filosofia che richiede un cambiamento di prospettiva non banale, e che impegnerà ogni componente dell’organizzazione aziendale. Il portale è stato concepito anche come uno strumento di ascolto continuativo.

Da qualsiasi pagina del sito sarà possibile inviare una valutazione tramite un sistema di rating o trasmettere un messaggio direttamente agli sviluppatori e ai referenti aziendali per segnalare problemi, suggerire integrazioni o proporre miglioramenti. Non si tratta di un canale di cortesia: ogni messaggio viene letto e preso in considerazione, in una logica di miglioramento continuo che trasforma gli stessi utenti in collaboratori attivi del progetto.

Sul fronte dell’accessibilità, l’ASP di Enna ha già avviato un dialogo con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Enna, per costruire una collaborazione concreta che vada ben oltre la mera conformità normativa. L’obiettivo non è semplicemente “rispettare le regole” sull’accessibilità, ma coinvolgere direttamente chi ogni giorno si confronta con le barriere digitali, per raccogliere indicazioni e suggerimenti capaci di rendere il portale davvero utilizzabile da tutti, nella sua accezione più piena e sostanziale.

Il sito www.aspenna.it è, in definitiva, molto più di un indirizzo web: è la prima, concreta espressione di una sanità provinciale che sceglie di misurarsi con le sfide del presente, mettendo la tecnologia al servizio delle persone.