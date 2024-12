“Accendi il Natale di Assoro”: un ricco programma tra spettacoli, musica, cibo e artigianato

PUBBLICITÀ

Ad Assoro è ufficialmente iniziata l’atmosfera natalizia con “Accendi il Natale di Assoro 2024”, un ricco programma di eventi che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania. Tra spettacoli, musica, mercatini, degustazioni e momenti di animazione per grandi e piccoli, il calendario è pensato per regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Gli appuntamenti sono già iniziati ieri a San Giorgio con l’illuminazione dell’angolo di Babbo Natale e una tombolata in Piazza Amendola. Oggi, 8 dicembre, il cuore del Natale si accende ad Assoro con l’apertura dei mercatini artigianali, il presepe delle tradizioni, e l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Alcuni dei momenti in programma sono l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale, i percorsi enogastronomici lungo via Crisa, spettacolo di magia e giochi di fuoco, i concerti e tante attività dedicate ai bambini, tra laboratori e animazioni. Da non perdere anche i presepi viventi e i canti natalizi tradizionali, che riporteranno in vita la magia delle festività.

Il programma si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana e spettacolo di giocoleria e animazione.

Per scoprire tutti gli eventi in dettaglio, il programma completo è disponibile sui profili social istituzionali del Comune di Assoro.