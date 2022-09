Accademia italiana della Cucina: Marina Taglialavore alla guida della delegazione ennese

Marina Taglialavore, imprenditrice e vicepresidente del Club Unesco di Enna, è stata indicata dal presidente dell’Accademia Italia della Cucina Paolo Petroni alla guida della delegazione di Enna. Succede all’Avv. Saro Pellegrino, scomparso recentemente, che per oltre sei anni aveva guidato la delegazione ennese.

L’Accademia italiana della Cucina, fondata il 29 luglio 1953 a Milano da Orio Vergani, dal 2003 istituzione culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero.

Attraverso il suo centro studi, le sue delegazioni e legazioni in Italia e nel mondo, l’Accademia opera affinché siano promosse iniziative idonee a diffondere una migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana, che costituiscono la base per ogni concreta innovazione.

Nel 2003, il Ministero per le Attività e i Beni culturali ha riconosciuto i meriti culturali, ampiamente documentati, dell’Accademia, conferendole il titolo di “Istituzione culturale”, ponendola, quindi, tra le più grandi ed importanti realtà

“Sono molto emozionata per questa indicazione – ha affermato Marina Taglialavore – che mi riempie di gioia e nello stesso tempo mi incoraggia a portare avanti, con gli accademici ennesi, il grande lavoro svolto sin qui dai compianti Saro Pellegrino, Nino Gagliano, Francesca Mattioli Marletta e dagli altri delegati che, con la loro attività, hanno valorizzato l’eccellenza del nostro territorio nel campo della gastronomia a livello nazionale. Continueremo la nostra attività volta alla tutela e alla valorizzazione delle nostre tradizioni. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Paolo Petroni e tutti gli Accademici di Enna per l’affetto e la stima che mi hanno dimostrato”.

Nel contempo è stata rinnovata la consulta: ne faranno parte Graziella Fiorenza (tesoriera) e Fabio Montesano con il ruolo di vice delegati, Bruno Maddalena con il ruolo di segretario e Cettina Rosso, Toti Tudisco, Loredana Trovato, Andrea Vigiano con il ruolo di consultori.