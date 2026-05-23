Accademia Italiana della Cucina, la Delegazione di Enna celebra 50 anni di attività

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La Delegazione di Enna dell’Accademia Italiana della Cucina, con la delegata Marina Taglialavore, celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività con un intenso programma di appuntamenti dedicati alla cultura della tavola, alla valorizzazione del territorio e alla riscoperta delle tradizioni enogastronomiche locali.

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 29 maggio con una Conviviale di benvenuto che accoglierà numerosi accademici e ospiti, tra cui rappresentanti delle delegazioni provenienti dalle Marche. La serata si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo Militello e sarà accompagnata dall’esibizione di un gruppo folk di canterini di Agira, che proporrà balli e momenti di intrattenimento ispirati alla tradizione popolare siciliana.

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà sabato mattina 30 maggio alle ore 9.30, nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Enna, con il convegno dal titolo: “La gastronomia racconta il territorio – Enna e la sua provincia tra mito, storia e tradizioni culinarie”. A moderare l’incontro sarà la prof. Loredana Trovato. Sono previsti numerosi interventi e la partecipazione di rappresentanti istituzionali, in un confronto che intende mettere in luce il profondo legame tra identità culturale, memoria storica e patrimonio gastronomico del territorio ennese. La durata prevista del convegno è di circa due ore.

A seguire, nel Baglio della Prefettura, gli ospiti prenderanno parte a un momento conviviale di eccellenze del territorio, per poi partecipare a una passeggiata patrimoniale nel centro storico di Enna accompagnati da una guida turistica. Il percorso comprenderà la visita al Duomo e al Castello di Lombardia, con i suoi interni, in un itinerario pensato per valorizzare i luoghi simbolo della città.

Le celebrazioni proseguiranno in serata al Federico II con la cena di gala, preceduta da un aperitivo a bordo piscina. Il menù sarà improntato alla qualità delle materie prime e al gusto del mare.

Il programma si concluderà domenica mattina con la visita guidata alla straordinaria Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, uno dei siti più rappresentativi del patrimonio storico e artistico della Sicilia, suggellando così un anniversario che unisce idealmente cultura, paesaggio, storia e gastronomia.

Con questa ricorrenza, la Delegazione di Enna dell’Accademia Italiana della Cucina rinnova il proprio impegno nella tutela e nella promozione della cucina italiana come espressione autentica di civiltà, identità e territorio, celebrando cinquant’anni di attività al servizio della cultura della tavola.