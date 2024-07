Accademia della Cucina Italiana: Taglialavore riconfermata alla guida della delegazione ennese

PUBBLICITÀ

Marina Taglialavore riconfermata a capo della delegazione ennese dell’Accademia della Cucina Italiana. La re-investitura si è svolta nello splendido scenario di Case al Borgo ad Agira, durante la quale sono stati nominati i componenti della Consulta: Graziella Fiorenza vice-delegato e tesoriere, Fabio Montesano vice delegato, Giorgio Maddalena segretario e poi Loredana Trovato (riconfermata componente del Centro Studi territoriale), Toti Tudisco e Andrea Viggiano.

PUBBLICITÀ

Alla serata conviviale hanno inoltre partecipato Ugo Serra (che ha ricevuto il prestigioso incarico di segretario del consiglio di presidenza) e i delegati delle altre province siciliane, Vittorio Sartorio (Ragusa), Rosalia Sorce (Siracusa), Gianclaudio Tribulato (Catania), Alfio Cavallaro (accademico segretario di Catania), Carlo Ottaviano (Modica) e Gualtiero Cataldo (Gela).

“Quando qualche settimana fa ho ricevuto la riconferma da parte del nostro presidente nazionale Paolo Petroni – ha detto Taglialavore – non vi nascondo che mi sono emozionata, così come quando ricevetti la prima nomina nel 2022. Sono grata a chi ha voluto rinnovare la fiducia nei miei confronti e allo stesso tempo consapevole di una maggiore assunzione di responsabilità, in quanto una riconferma significa dar seguito al percorso avviato qualche anno fa, con la possibilità di raggiungere nuovi obiettivi. E’ un privilegio avere un rappresentante del nostro territorio come Ugo Serra a livello nazionale, perché sarà un riferimento indispensabile vista la sua grande esperienza. Sin da quando fu fondata l’Accademia della Cucina, ovvero 70 anni fa, l’obiettivo è stato sempre quello della difesa e della promozione della cucina italiana nel mondo. Obiettivo raggiunto visto che oggi si contano oltre 300 delegazioni tra italiane ed estere che hanno ottenuto il riconoscimento di istituzione culturale della Repubblica Italiana, proprio per il ruolo rilevante di interesse pubblico che ha saputo ricoprire. Un successo per il quale anche la delegazione di Enna ha contribuito nei suoi 40 anni di attività, così come le altre delegazioni siciliane. Abbiamo dunque una grande responsabilità – ancora la riconfermata delegata di Enna – e cioè quella di proseguire sulla strada tracciata per perseguire nuovi obiettivi. In questi giorni in cui sono le Olimpiadi di Parigi a farla da protagonista con un forte senso di patriottismo e voglia di far emergere la propria identità nazionale, allo stesso modo l’Accademia della Cucina vuol rappresentare, da istituzione culturale riconosciuta, i valori e le tradizioni del popolo italiano nel mondo. Questi due esempi, dunque, dimostrano come l’eccellenza in tutti gli ambiti può unire una nazione e rafforzare il senso di identità e appartenenza”.

Fra gli obiettivi elencati da Marina Taglialavore “attività e conviviali per individuare nuove realtà da attenzionare con l’ingresso di nuovi soci accademici con particolare attenzione ai giovani e la realizzazione di eventi culturali e istituzionali. Quando dovrò fare un bilancio, insomma, non sarà quello di essere stato un semplice delegato ma essere stato il delegato di questa meravigliosa delegazione”.

Dopo il saluto della riconfermata delegata ennese, poi, c’è stata l’apertura della conviviale organizzata dalla simposiarca Maria Rosa Platino, la quale ha presentato le pietanze della serata, ottimamente realizzate dallo chef Filippo Realforte (e il suo staff), vice-presidente della Federazione italiana Cuochi di Enna.