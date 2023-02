A19: ultimata la realizzazione di un muro di contenimento tra Agira e Dittaino

Lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Viene meno, pertanto, il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate. La riapertura, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.

PUBBLICITÀ