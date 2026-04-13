A19: sul viadotto Alfio concluse positivamente le prime prove di carico

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Anas informa che sono stati realizzati gli impalcati del viadotto Alfio, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, ubicato subito dopo lo svincolo di Catenanuova in direzione Catania.

Dopo aver completato la realizzazione delle solette del viadotto e aver raggiunto i tempi di maturazione del calcestruzzo, è stato dato avvio alle prime prove di carico sulla prima catena cinematica costituita da 5 impalcati del viadotto, nel complesso realizzato con 26 campate per una lunghezza di 890 metri, suddiviso in 5 tratti con travi in acciaio a sezione continua.

Le prove di carico continueranno fino alla fine del mese di maggio per poi proseguire con le rimanenti lavorazioni di completamento che prevedono la posa delle barriere, l’impermeabilizzazione degli impalcati, la stesa dei conglomerati bituminosi e, infine, la posa dei giunti di dilatazione.

La ricostruzione del viadotto Alfio fa parte del più ampio Piano di ammodernamento dell’autostrada A19, di cui il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario Straordinario di Governo, supportato dai Vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

L’investimento sull’opera è pari a 27 milioni di euro e, grazie alla stretta sinergia Anas Sicilia-Regione Siciliana, questa importante e strategica opera d’arte verrà restituita all’utenza entro luglio 2026.