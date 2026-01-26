A19: su un tratto strategico in avvio il rifacimento della pavimentazione stradale

PUBBLICITÀ

Anas annuncia l’avvio di importanti lavori di rifacimento della pavimentazione sull’autostrada A19 Palermo-Catania che comporteranno la chiusura parziale della carreggiata fino al 27 febbraio 2026, salvo condizioni meteo avverse. Gli interventi interesseranno un tratto compreso tra il chilometro 184,750 ed il chilometro 187,920.

I lavori si rendono necessari per consentire operazioni propedeutiche all’installazione delle nuove barriere spartitraffico NDBA, previste nel tratto dal chilometro 187,800 al chilometro 184,900. L’intervento rappresenta una fase preparatoria essenziale per garantire successivamente la messa in opera dei dispositivi di sicurezza di nuova generazione.

Durante questa prima fase dei lavori sarà interdetta al traffico la corsia di marcia e la banchina laterale in entrambe le direzioni dell’autostrada. Nello specifico, gli interventi riguarderanno: carreggiata in direzione Catania, rifacimento della pavimentazione dal chilometro 184,750 al chilometro 187,920; carreggiata in direzione Palermo, rifacimento della pavimentazione dal chilometro 186,950 al chilometro 187,920.

La chiusura parziale della carreggiata sarà in vigore per l’intera durata del cantiere, con il traffico che verrà deviato sulla corsia di sorpasso. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e a moderare la velocità in prossimità della zona dei lavori.

Il cronoprogramma prevede la conclusione degli interventi entro il 27 febbraio 2026, salvo eventuali rinvii dovuti a condizioni meteo avverse che potrebbero interferire con le operazioni di asfaltatura. Il cantiere procederà nel rispetto degli standard di sicurezza per gli utenti della strada e per il personale impegnato nei lavori.

L’installazione delle barriere spartitraffico NDBA rappresenta un ulteriore passo in avanti nel programma di ammodernamento e messa in sicurezza dell’autostrada A19, uno degli assi viari più importanti della Sicilia che collega i due principali capoluoghi dell’isola.

Le barriere NDBA (National Dynamic Barrier Anas) sono dispositivi di ritenuta stradale interamente progettati da un team di ingegneri Anas e rappresentano un’eccellenza nel campo della sicurezza stradale. Queste barriere in calcestruzzo, alte 1,20 metri, si distinguono per caratteristiche tecniche uniche che le hanno portate a vincere nel 2023 il premio STA Annual Awards come miglior progetto innovativo per le infrastrutture di trasporto. Inoltre, rispettano le prescrizioni ministeriali sui dispositivi di sicurezza per i motociclisti grazie al profilo continuo.

Gli interventi si inquadrano nel più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” di cui il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario Straordinario di Governo coadiuvato dai Vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi. Le lavorazioni verranno eseguite sotto la supervisione dell’Ingegnere Salvatore Marco Sotera, Direttore dei Lavori in forza ad Anas.