A19, si allunga il cantiere tra Enna e Caltanissetta per i lavori alla galleria Misericordia

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A partire da lunedì 24 agosto saranno avviati i lavori di manutenzione programmata della galleria “Misericordia”, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” a Enna.

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Per consentire lo svolgimento degli interventi, il cantiere con scambio di carreggiata già presente dal km 114,200 al km 117,600 sarà prolungato di circa 700 metri, fino al km 118,300.

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Nello stesso tratto sono già in corso, infatti, i lavori per le gallerie San Nicola e Favilla.

Il transito resterà pertanto consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata come avviene attualmente e resterà in vigore il divieto di transito già presente per i veicoli di altezza superiore a 3,9 metri, che sono deviati sulla viabilità alternativa tra Enna e Caltanissetta.