A19: riaperto lo svincolo di Agira nelle quattro direzioni

Lo svincolo autostradale di Agira ritorna percorribile. Alle 19 di ieri sera i tecnici del Libero Consorzio di Enna hanno provveduto a rimuovere le transenne, dopo aver lavato la strada, per consentire il transito veicolare in tutte e quattro le direzioni. Lo svincolo era stato chiuso lo scorso 16 novembre a causa dei danni provocati dalla bomba d’acqua che ha interessato il territorio di Agira e in modo particolare la zona di Dittaino con estesi allagamenti.

Le forti precipitazioni hanno otturato 7 pozzetti e oltre 190 metri lineari di tombini bloccando il deflusso dell’acqua. I tecnici della viabilità hanno provveduto a far ripulire i pozzetti e a sostituire una parte della condotta per un tratto di almeno 18 metri. Nonostante i lavori non sono stati ancora ultimanti la strada è stata riaperta per evitare ulteriori disagi agli automobilisti, garantendo loro le condizioni minime di sicurezza.