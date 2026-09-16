A19, proseguono i lavori per il completamento del Viadotto Morello

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Proseguono i lavori finalizzati al completamento del viadotto Morello, opera strategica situata lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in raccordo con il Commissario straordinario per il Piano di manutenzione della A19, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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Il viadotto Morello si sviluppa lungo l’A19 tra il km 106,943 e il km 112,394, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. Le lavorazioni riguardano i settori denominati “Morello 3” e “Morello 4”, per un importo complessivo di 88,71 milioni di euro, e prevedono la demolizione degli impalcati esistenti a tre travi in calcestruzzo armato precompresso e la loro sostituzione con nuovi impalcati a struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Nel dettaglio, l’intervento sul Morello 3 interessa le campate dalla 31 alla 76, per un importo di 45,64 milioni di euro, con un avanzamento dei lavori pari al 72%. Sul Morello 4 le attività riguardano le campate dalla 1 alla 30, per un importo di 43,07 milioni di euro e un avanzamento del 42%. Quest’ultimo appalto comprende anche la sostituzione degli appoggi sulla carreggiata in direzione Palermo.

Le opere si inseriscono in un programma di riqualificazione dell’infrastruttura che comprende il risanamento strutturale del settore “Morello 2”, in direzione Catania, per un importo di 19,90 milioni di euro, e gli interventi di ripristino delle pile e dei pulvini della carreggiata in direzione Palermo, per ulteriori 16,77 milioni di euro, entrambi completati.

“Dietro ogni metro di viadotto che andiamo a costruire c’è il lavoro quotidiano di tecnici e maestranze che operano con professionalità e responsabilità per la Sicilia. Il Morello non è soltanto un’infrastruttura: è un collegamento tra persone, territori e opportunità. Stiamo costruendo un’autostrada più sicura e moderna, pensando ai bisogni di chi la percorre ogni giorno”, ha dichiarato Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia e Subcommissario per il Piano di ammodernamento dell’autostrada A19.

L’esecuzione delle opere richiede particolare attenzione alle condizioni ambientali, poiché parte delle attività si svolge nell’alveo del fiume Morello e nelle aree golenali limitrofe, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle disposizioni a tutela dei lavoratori.

L’obiettivo è rendere progressivamente disponibili agli utenti i tratti completati, coniugando l’avanzamento dei cantieri con la sicurezza della circolazione e degli operatori. Il completamento di ogni tratto costituisce una tappa concreta verso la piena percorribilità del viadotto che ha una funzione strategica di raccordo fra la Sicilia Occidentale e quella Orientale.