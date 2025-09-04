A19: per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza parzializzazioni su tratti saltuari

PUBBLICITÀ

A partire da mercoledì 10 settembre e fino al 31 ottobre, esclusi i giorni festivi, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” verrà parzializzata la carreggiata in direzione Palermo, fra i km 191,640 e 72,800 ed in tratti saltuari non superiori al chilometro di estensione.

La parzializzazione verrà effettuata tramite la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia.

Nei punti dove è presente il restringimento occorrerà mantenere un limite massimo di velocità di 60Km/h e non sarà consentito sorpassare gli altri veicoli.

Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, i lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza che consentiranno di innalzare i livelli di sicurezza e di servizio dell’autostrada A19.