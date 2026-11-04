A19 Palermo-Catania, chiusure temporanee in entrambe le direzioni: date e orari

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Per consentire a Terna Rete Italia di eseguire lavori sull’elettrodotto che attraversa l’autostrada A19 “Palermo–Catania”, saranno necessarie brevi sospensioni della circolazione in entrambe le direzioni, tra il km 93,670 e il km 94,070.

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Le limitazioni saranno attuate con modalità “stop&go”, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 17:00, secondo il seguente programma.

6 novembre: 16 interruzioni di 10 minuti ciascuna per l’installazione di funi e reti di ponteggio. 17 novembre: 7 interruzioni di 5 minuti ciascuna per lo stendimento dei cordini mediante elicottero. 3 dicembre: 16 interruzioni di 10 minuti ciascuna per la rimozione delle funi e delle reti di ponteggio.

Il traffico sarà riaperto tra una sospensione e la successiva. Le limitazioni interesseranno tutte le corsie di entrambe le carreggiate e saranno segnalate sul posto.

Foto di repertorio