A19: nei cantieri delle gallerie Fortolese, San Nicola e Tremonzelli celebrata la festa di Santa Barbara

PUBBLICITÀ

All’interno dei propri cantieri lungo l’autostrada A19 “Palermo Catania”, nelle gallerie Fortolese, San Nicola e Tremonzelli, questa mattina Anas ha celebrato la tradizionale festa di Santa Barbara, protettrice dei minatori e di tutte quelle maestranze che anticamente lavoravano in situazioni complesse.

PUBBLICITÀ

Alle varie cerimonie hanno preso parte i vertici della struttura territoriale di Anas Sicilia, i tecnici, le imprese appaltatrici e le maestranze che giornalmente lavorano nei cantieri.

PUBBLICITÀ

Come da tradizione, la statua di Santa Barbara è stata spostata nella parte sovrastante l’interno dei tunnel delle gallerie. In mattinata, in ognuno di questi tre cantieri, è stato celebrato il rito della Santa Messa.

Le tre opere d’arte stanno beneficiando del Piano di ammodernamento della A19 di cui il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario straordinario di Governo, coadiuvato dai due vicecommissari, gli Ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi. L’obiettivo è di renderle tecnologicamente avanzate ed elevarne gli standard di sicurezza a beneficio degli utenti.