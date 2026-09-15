A19, mezzo pesante danneggia l’impianto di illuminazione della galleria San Nicola: tratto chiuso

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I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti intorno alle 13:30 nella galleria San Nicola, situata al km 115,8 dell’autostrada A19 in direzione Palermo. L’intervento si è reso necessario a causa del danno provocato da un mezzo pesante alla struttura che sostiene l’impianto di illuminazione del tunnel.

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Il conducente del veicolo è rimasto illeso. Sul posto sono giunti anche la Polizia Stradale, l’Anas e il 118. Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sono in corso le verifiche tecniche necessarie a valutare l’entità dei danni. Si prevedono deviazioni del traffico, i cui percorsi saranno comunicati non appena definiti.

AGGIORNAMENTO

Il traffico è deviato lungo un percorso alternativo attraverso le strade statali 640, 626 e 117/bis.

AGGIORNAMENTO 2

Il personale Anas è sul posto e sta lavorando senza sosta per risolvere la delicata situazione nel più breve tempo possibile e ripristinare la circolazione in condizioni di piena sicurezza, a beneficio degli utenti. Consapevole delle difficoltà che le conseguenze del sinistro stanno causando a chi è in viaggio, Anas sta dedicando il massimo impegno nella riparazione dell’impianto elettrico della galleria, ponendo la sicurezza degli utenti e degli operatori come priorità.