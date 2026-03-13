A19: limitazioni su alcuni tratti per ispezioni periodiche alle gallerie

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Nell’ambito delle ispezioni periodiche alle opere d’arte che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture, nei prossimi giorni verranno osservate delle limitazioni al transito dei mezzi in alcuni tratti dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Lunedì 16 marzo, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, verranno ispezionate le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia. Pertanto, sarà necessario chiudere la carreggiata in direzione Palermo fra lo svincolo di Termini Imerese e lo svincolo di Trabia. Durante la chiusura, il percorso alternativo consentirà di uscire allo svincolo di Termini Imerese, di immettersi sulla SS113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Trabia.

Martedì 17 marzo, sempre nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verranno ispezionate le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia nella carreggiata in direzione Catania. Pertanto, in questo caso, sarà necessario chiudere la carreggiata in direzione Catania fra lo svincolo di Trabia e lo svincolo di Termini Imerese. Durante questa chiusura, il percorso alternativo consentirà di uscire allo svincolo di Trabia, di immettersi sulla SS113 in direzione Messina e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Termini Imerese.

Mercoledì 18 marzo, dalle ore 16 alle ore 22, sarà ispezionata la galleria Capraria. Pertanto, per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, verranno parzializzate entrambe le carreggiate (sia in direzione Palermo, sia in direzione Catania) all’interno della Capraria.

Sempre mercoledì 18 marzo, ma nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verranno condotte delle ispezioni all’interno della galleria Tremonzelli. Pertanto, per effettuare tutte le operazioni in piena sicurezza, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri all’interno della stessa galleria Tremonzelli.

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, al fine di ispezionare le gallerie Fortolese, Misericordia, San Nicola, Scaldaferro e Cappuccini, verrà chiusa l’autostrada A19, in entrambe le direzioni, dallo svincolo di Caltanissetta allo svincolo di Enna. Chi è diretto a Catania potrà uscire dall’autostrada allo svincolo di Caltanissetta, percorrere la SS640, proseguire lungo la SS626 fino all’incrocio con la SS122, percorrere la SS122 fino alla SS117 Bis e immettersi sulla A19 tramite lo svincolo di Enna in direzione Catania. Chi è diretto a Palermo potrà uscire dall’autostrada allo svincolo di Enna, percorrere la SS117 Bis in direzione Caltanissetta fino all’incrocio con la SS122, proseguire lungo la SS122 fino all’incrocio con la SS626, proseguire sulla SS626 fino all’incrocio con la SS640, proseguire lungo la SS640 fino ad immettersi sulla A19 tramite lo svincolo di Caltanissetta in direzione Palermo.

Anche attraverso queste ispezioni prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.