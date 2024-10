A19: limitazioni per lavori alla galleria Fortolese

PUBBLICITÀ

A partire da lunedì 21 ottobre e fino al 21 gennaio, fra i chilometri 104,100 e 105,800 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Catania, all’interno della galleria Fortolese, sarà attivo il restringimento della carreggiata ed in vigore il limite di velocità di 60 chilometri orari con obbligo di distanza minima fra i mezzi in percorrenza della tratta di 200 metri. Vigerà, inoltre, il divieto di sorpasso per gli autoveicoli.

Nello stesso periodo, fra i chilometri 104,100 e 106,900, sulla A19 in direzione Palermo sarà attivo il restringimento della carreggiata con limite di velocità di 60 chilometri orari e distanza minima obbligatoria da mantenere fra i mezzi in percorrenza di 200 metri. Non sarà, altresì, consentito il sorpasso fra gli autoveicoli. I lavori lungo questa porzione di autostrada verranno effettuati prima sulla corsia di marcia e, successivamente, sulla corsia opposta spostando il traffico.

Il provvedimento si rendere necessario ai fini di espletare, in sicurezza, i lavori di ammodernamento e potenziamento della sede stradale in oggetto.