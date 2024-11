A19: lavori all’interno della galleria Fortolese

PUBBLICITÀ

Fino al 30 novembre, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, fra i chilometri 104,100 e 106,900, verrà effettuata la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso.

PUBBLICITÀ

Contestualmente, avverrà anche la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania, dove è presente la galleria Fortolese, fra i chilometri 104,100 e 105,800, mediante la chiusura della corsia di sorpasso.

Sarà necessario mantenere una distanza minima di 200 metri fra i veicoli, occorrerà osservare il limite di velocità di 60 chilometri orari e non sarà consentito il sorpasso tra i mezzi.

Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, gli interventi di adeguamento al Decreto Legislativo 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria Fortolese nella carreggiata in direzione Catania.

Gli interventi rientrano nel piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della A19 “Palermo-Catania” avviato di concerto con il commissario straordinario per la A19, Renato Schifani. Durante i lavori si farà in modo di limitare al massimo i disagi, alternando opportunamente l’apertura e la chiusura dei cantieri.