A19, lavori al viadotto Euno: limitazioni allo svincolo di Enna dal 29 giugno

Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale del viadotto Euno e delle rampe dello svincolo di Enna, situato al km 120 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal 29 giugno all’8 luglio saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione.
Nel tratto compreso tra il km 119,400 e il km 119,650, sarà attuata la chiusura alternata delle due carreggiate con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, secondo due distinte fasi operative della durata di cinque giorni ciascuna.
Fase 1 (5 giorni): chiusura della carreggiata in direzione Catania e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo.
Fase 2 (5 giorni): chiusura della carreggiata in direzione Palermo e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Catania.
Inoltre, nello stesso periodo, dal 29 giugno all’8 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri e impianto semaforico, sulla rampa di sovrappasso autostradale dello svincolo di Enna, nel tratto compreso tra la pila 6 e la pila 10.
Anas raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili ripercussioni sulla circolazione.