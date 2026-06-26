A19, lavori al viadotto Euno: limitazioni allo svincolo di Enna dal 29 giugno

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Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale del viadotto Euno e delle rampe dello svincolo di Enna, situato al km 120 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal 29 giugno all’8 luglio saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione.

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Nel tratto compreso tra il km 119,400 e il km 119,650, sarà attuata la chiusura alternata delle due carreggiate con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, secondo due distinte fasi operative della durata di cinque giorni ciascuna.

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Fase 1 (5 giorni): chiusura della carreggiata in direzione Catania e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo.

Fase 2 (5 giorni): chiusura della carreggiata in direzione Palermo e istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Catania.

Inoltre, nello stesso periodo, dal 29 giugno all’8 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri e impianto semaforico, sulla rampa di sovrappasso autostradale dello svincolo di Enna, nel tratto compreso tra la pila 6 e la pila 10.

Anas raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili ripercussioni sulla circolazione.