Dalle ore 13.45 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati lungo la A19 al km 143 in direzione Catania, tra Agira e Catenanuova, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgoncino che trasportava frutta, una vettura ed un furgone. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone: una, dopo essere stata estratta dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata in elisoccorso; l’altro ferito è stato trasportato all’Ospedale di Enna.

Sul posto anche il 118, la Polstrada e l’Anas.