Dalle ore 3 di questa notte tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna sono impegnate nello spegnimento di un incendio sviluppatosi, per cause ancora in corso di accertamento, su un tir che trasportava generi alimentari sulla A19 tra Catenanuova e Agira in direzione Palermo. Sul posto presente anche la Polstrada, al momento il tratto autostradale è chiuso al transito.

