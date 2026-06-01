A19: giovedì chiusura temporanea tra Gerbini Sferro e Catenanuova

Giovedì 4 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 19 e solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare alcune lavorazioni, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dal km 172,600 (Svincolo di Gerbini Sferro) al km 156,800 (Svincolo di Catenanuova).
Il percorso alternativo per gli utenti prevede la possibilità di uscire dall’autostrada al km 172,600, di proseguire lungo la SS192 in direzione Catenanuova e di rientrare in autostrada al km 156,800.
Durante la chiusura verranno eseguiti, in sicurezza, alcuni lavori di costruzione dei sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la A19 tra lo svincolo di Gerbini Sferro e lo svincolo di Catenanuova.