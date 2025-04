A19: domani il presidente Schifani e l’ad di Anas Gemme riaprono lo svincolo di Enna

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 17 aprile, alle ore 10.30 il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario di governo per i lavori sulla A19, assieme all’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, riapriranno al traffico veicolare tutte le rampe dello svincolo di Enna sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Saranno presenti, fra gli altri, anche il responsabile della struttura territoriale di Anas in Sicilia, Raffaele Celia; i sub commissari del governo per i lavori sulla A19, Lelio Russo e Sergio Tumminello, il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro.