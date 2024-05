A19, dal 7 maggio chiuso lo svincolo di Enna in entrata e in uscita. Ecco i percorsi alternativi

PUBBLICITÀ

A partire da martedì prossimo, 7 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Enna, al km 120 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, per consentire la prosecuzione dei lavori di risanamento strutturale delle opere costituenti lo svincolo, che comprendono il viadotto ‘Euno’ e le rampe dello svincolo stesso.

La chiusura riguarda tutte le rampe dello svincolo di Enna, in entrata e in uscita dall’autostrada sia in direzione Palermo che in direzione Catania, mentre le due carreggiate resteranno regolarmente percorribili.

Su disposizione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di Commissario per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso lungo l’autostrada A19, saranno disposti doppi turni di lavoro, dimezzando così i tempi di esecuzione delle opere.

La chiusura sarà in vigore fino al 2 agosto.

Durante il periodo di chiusura dello svincolo questi gli itinerari alternativi consigliati.

Itinerario Catania – Enna (per tutti i mezzi):

A) Percorrere l’A19 sino al km 136,400 – svincolo Dittaino – proseguire sulla SP 75 sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna;

B) Percorrere l’A19 sino al km 129,200 – svincolo Mulinello – proseguire sulla SP 7A sino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.

Itinerario Enna – Catania (per tutti i mezzi):

A) Percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SP 7° e immettersi in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello;

B) Percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SP 75 e immettersi in autostrada al km 136,400 tramite lo svincolo di Dittaino;

C) Per tutti i mezzi provenienti da Enna Alta e Calascibetta: percorrere la SS 121, proseguire in direzione Leonforte fino all’incrocio con la SP 7A, percorrere la SP 7A e immettersi in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello.

Itinerario Enna – Palermo:

A) Mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la SS 121 fino al km 112,400, proseguire lungo la strada comunale e immettersi sull’A19 al km 112,400 tramite la piazzola “Ferrarelle”;

B) Mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate e mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 192, proseguire lungo la SS 192 sino all’incrocio con la SP 7A e immettersi sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo;

C) Mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate e mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): percorrere la SS 117 BIS sino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta;

D) Per tutti i mezzi provenienti da Enna Alta e Calascibetta: percorrere la SS 121, proseguire in direzione Leonforte fino all’incrocio con la SP 7A, percorrere la SP 7A e immettersi in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello.

Itinerario Palermo – Enna:

A) Percorrere l’A19 sino al km 129,200 – svincolo Mulinello – proseguire sulla SP 7A sino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna;

B) Percorrere l’A19 sino al km 103,500 – svincolo Caltanissetta – proseguire sulla SS 640 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.