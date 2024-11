A19: dal 18 novembre limitazioni su alcuni tratti

PUBBLICITÀ

Anas rende noto che a partire dal 18 novembre 2024 su quattro viadotti dell’A19 “Palermo-Catania” verranno predisposte delle limitazioni alla circolazione veicolare.

L’esito delle ispezioni su questi quattro viadotti, condotte dai tecnici Anas nel rispetto delle recenti Linee Guida del Ministero specifiche per tali attività, hanno determinato che è possibile fruire in sicurezza di queste opere d’arte ma con delle limitazioni. Anas è già al lavoro sui progetti necessari per risolvere le anomalie riscontrate.

Nel dettaglio, le limitazioni saranno nei seguenti viadotti.

In corrispondenza del viadotto Calderari, dal km 125,900 al km 125,250, dove verrà effettuata la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.

In corrispondenza dei viadotti Avanella e San Giorgio, fra i chilometri 78,960 e 77,900, dove sarà predisposta la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.

In corrispondenza del viadotto Vetri, dal chilometro 152,950 al km 153,700, dove verrà effettuata la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.