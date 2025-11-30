A19, chiusura temporanea svincolo di Enna in direzione Palermo: ecco i percorsi alternativi

PUBBLICITÀ

Per eseguire alcuni lavori di installazione dei giunti di dilatazione dalle ore 7:00 di lunedì 1° dicembre alle ore 6:00 di giovedì 6 dicembre sarà necessario chiudere al transito veicolare le rampe dello svincolo di Enna, site al km 120 lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19.

Tutti gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello (km 129,200), proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.

Gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato: i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa) possono percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.