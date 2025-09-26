A19: chiusura notturna della carreggiata direzione Catania tra Caltanissetta ed Enna il 1° ottobre

Mercoledì primo ottobre, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, sulla A19 “Palermo Catania” verrà chiusa la corsia di marcia della carreggiata in direzione Catania dallo svincolo di Caltanissetta allo svincolo di Enna.
Il provvedimento si rende necessario per l’installazione delle barriere di sicurezza stradale nel tratto a doppio senso di circolazione del viadotto Morello.
Durante le fasi delle lavorazioni verrà istituita un’uscita obbligatoria dall’autostrada allo svincolo di Caltanissetta (km 103,500), occorrerà percorrere la SS 640, proseguire lungo la SS 626 fino all’incrocio con la SS 122, percorrere la SS 117 Bis ed immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119,500).
I lavori, così come disposto dal Commissario straordinario del Piano di manutenzione della A19, il Presidente della Regione, Renato Schifani, verranno effettuati durante le ore notturne per ridurre al minimo i disagi agli utenti in transito.