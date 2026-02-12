A19, chiuso tratto tra Caltanissetta ed Enna direzione Catania: viabilità deviata su Enna bassa

PUBBLICITÀ

Il comando della Polizia Locale informa che, a causa dello sversamento di liquido oleoso sulla carreggiata dell’autostrada A19, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, si è reso necessaria la chiusura dello stesso tratto, in direzione Catania, per consentire la messa in sicurezza della carreggiata stessa.

Tutto il traffico automobilistico proveniente dalla direzione Palermo è stato, quindi, dirottato sulla strada statale 117 bis e sul centro urbano di Enna bassa, per permettere ai mezzi di raggiungere lo svincolo di Enna, provenendo da Caltanissetta.

Le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate, per la gestione del traffico, presso la rotatoria di contrada Scifitello e al quadrivio di Enna bassa, mentre è stato disattivato il sistema semaforico di Via Unità d’Italia per velocizzare lo scorrimento delle automobili.

Al momento l’autostrada nel tratto interessato resta chiusa, in attesa della conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

Si consiglia, pertanto, di utilizzare percorsi alternativi se ci si trova nella necessità di raggiungere Enna bassa.