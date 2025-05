PUBBLICITÀ

Autostrada A19 “Palermo Catania” chiusa temporaneamente al Km 119,500 in direzione Palermo nei pressi dello svincolo per Enna a causa di un veicolo in avaria. Uscita obbligatoria allo svincolo per Enna.

Sul posto presenti il personale Anas e le Forze dell’ordine per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Traffico molto intenso ad Enna Bassa sulla SS 117 bis.