A19, Barbagallo (Pd): “Cantieri senza fine e Schifani prima dimissionario sforna nomine”

PUBBLICITÀ

“Schifani ieri silente in aula a palazzo dei Normanni, oggi è tornato subito ad esprimersi in ciò che gli riesce meglio: sfornare nomine!. Siamo passati dalle minacce delle sue dimissioni da commissario per i lavori sulla A-19 in protesta – aveva detto – contro l’Anas, alla nomina oggi di due nuovi sub commissari. Il problema degli incolonnamenti infiniti e dei cantieri aperti senza alcuna programmazione non sono la priorità per questo presidente della Regione”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, appresa la notizia della nomina dell’ingegnere Nicola Montesano, neo responsabile della struttura territoriale Anas in Sicilia, e l’architetto Simona Vicari, esperto del presidente Schifani per le tematiche relative ai trasporti e all’energia, quali nuovi sub commissari per l’attuazione del piano di manutenzione dell’A19, l’autostrada Palermo-Catania.

“L’importante è piazzare politici trombati o senza incarichi – prosegue – lì dove c’è un posto vuoto: per altro il posto lo aveva creato lui stesso, chiedendo le dimissioni ai precedenti sub commissari. Ma di risolvere i veri problemi che affliggono i siciliani – e i turisti – che – conclude – ogni giorno hanno la sventura di dover percorrere l’autostrada A-19, di quello proprio non se ne parla”.